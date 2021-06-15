شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 15-6-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات فى السوق المصرفى، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى، كما كانت أسعارهم أمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.87 للشراء، 19.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 للشراء، 18.99 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره فى بنك "الاسكندرية" عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 18.87 للشراء، 19.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.84 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلًا 21.96 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.95 جنيه للشراء، 22.13 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.00 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.