شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 9937 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2182 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12452 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3881 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3228 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، دلتا للإنشاء والتعمير، بلتون المالية القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مساهم رئيسي بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.95 مليون سهم، 109.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي بلتون المالية القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 6.1 مليون سهم، 315.8 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، البدر للبلاستيك 15 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، طفرة في إجمالي المبيعات الجديدة بلغت 3.4 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو سنوي 98%، وبلغ صافي إيرادات النشاط 1.98 مليار جنيه بنسبة نمو 74%، ووصل صافي الربح إلى 205 مليون جنيه بنسبة نمو 152%.

وأعلن بنك التعمير والإسكان، المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحقق البنك إيرادات الفوائد بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 7.8%، وحققت صافي الربح بعد الضريبة 651 مليون جنيه مقارنة مع 605 مليون جنيه بنسبة نمو 7.6%.

وتحولت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، للخسائر بقيمة 3.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وحققت الشركة مبيعات 647.1 مليون جنيه، وبلغ هامش صافي الخسارة 0.53%، مرجعة سبب الخسائر إلى الارتفاع المطرد في أسعار الخامات خاصة أسعار الزيوت، والتي ارتفعت بأكثر من 40% وكذلك اللبن البودرة ومواد التعبئة وتكاليف الشحن بالإضافة إلى استمرار إغلاق المدارس مما أثر على ربحية الشركة في الربع الأول، وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام ورغبة الشركة في زيادة الأسعار، كما قررت الشركة إلغاء جميع وكالات الائتمان في قطاع مبيعات الجبنة.

في سياق آخر أعلنت شركة مستشفى كليوباترا موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح، على أن يتم التنفيذ على سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول، كما تمت الموافقة على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة وعلى أن يتم التنفيذ اعتبارًا من جلسة تداول اليوم وعلى مدار 3 أشهر أو لحين تنفيذ شراء أسهم خزينة تبلغ نسبتها 10%.