الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. الكيلو يتراوح بين 29-31 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-6-2021. 

 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد إن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين  44-45 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 30-33 جنيها الكيلو. 

 

وأضاف السيد  لـ"الخليج 365" أن أسعار البيض بدأت الاستقرار نسبيا، حيث سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى وصل 42 جنيها في المزرعة  46-50 جنيها للكرتونة سعر المستهلك. 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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