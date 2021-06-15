شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: القطاع مهتم بالإسراع فى تطبيق التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة إيمرسون العالمية ضم فيديا رامناث رئيسة الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية في تطبيق منظومة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات بالمشروعات البترولية.

وأكد الملا خلال اللقاء، أن قطاع البترول مهتم بالإسراع في تطبيق التحول الرقمى والاستفادة من التطور التكنولوجى في تحقيق أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء وسرعة الإنجاز بالتوازي مع خفض النفقات.

وأشار الوزير، إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجية لكفاءة التشغيلقطاع البترول مهتم بالإسراع في تطبيق التحول الرقمى والاستفادة من التطور التكنولوجى في تحقيق أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء وسرعة الانجاز بالتوازي مع خفض النفقات، والتحكم الآلى بالمشروعات والتي لشركة إيمرسون خبرات واسعة فيها خاصة بصناعة البترول والغاز، مشيراً إلى أن الفرص مهيأة لنجاح هذا التعاون مع وجود أنشطة متنوعة بصناعة البترول المصرية وكفاءات قادرة علي مواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجالات الصناعة.

وتم خلال اللقاء، استعراض إمكانيات الشركة وخبراتها في مصر وجهودها الحالية في عدد من الأنشطة تشمل مشروعات مستودعات التخزين ومحطات الوقود، كما تم بحث المجالات المقترحة للتعاون بين الجانبين في إطار خطط التحول الرقمي وتحديث انظمة السلامة وإقامة المشروعات البترولية الجديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتخزين.

ومن جانبها، أكدت رئيسة شركة إيمرسون اعتزاز شركتها بالعمل في مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأن مصر تشهد حالياً خطوات جادة للتحول الرقمى، مضيفة أن الشركة تولى أهمية كبيرة لقطاع البترول والغاز.

حضر اللقاء أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.