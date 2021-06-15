شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: التفاؤل الاقتصادي وصعود النفط يدفعان الأفراد للنشاط بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أن نشاط الأفراد يظهر سيطرته على تداولات السوق السعودية تزامنا مع الرغبة في اقتناص الفرص مدفوعة بحالة من التفاؤل بالتعافي الاقتصادي وصعود أسعار النفط.

وقال الرقيب إن التوسع في الإقراض العقاري، والاستهلاكي، يعكس اقتناع البنوك بقلة المخاطرة في هذين النوعين من القروض، بسبب دعم الحكومة للإقراض السكني، وأيضا بسبب تنوع عملاء التمويل الاستهلاكي، بحسب موقع قناة "العربية".

وأنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" جلسة أمس الاثنين مرتفعاً 0.15% ليكسب 16.09 نقطة، ويغلق عند مستوى مرتفع قياسي فوق 10913.56 نقطة بتداولات زادت على 15.2 مليار ريال.

وأتى هذا الصعود مدعوما بحالة التفاؤل، وتوقعات بصعود النفط إلى مستويات فوق 80 دولاراً للبرميل، وبالتالي حققت السوق مستويات أعلى من الارتفاع مقارنة مع الأسواق العالمية خلال العام الحالي.