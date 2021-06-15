شكرا لقرائتكم خبر عن "أكوا باور" السعودية تجمع 2.8 مليار ريال من أول صكوك مدتها 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جمعت شركة "أكوا باور" السعودية 2.8 مليار ريال من أول إصدار صكوك لها لمدة 7 سنوات، والذي جرى إصداره في المملكة واستحوذت الصناديق الحكومية وشركات التأمين على 30% منه وتمت تغطيته 1.8 مرة.

ويمثل الطرح الأول من نوعه لشركة «أكوا باور» في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتماماً قوياً من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة، بحسب موقع قناة العربية.

و جرى إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100-125 نقطة أساس سنوياً (نقطة أساس في السنة) وسايبور مدته 6 أشهر.

وأتاح تجاوز حجم الاكتتاب لشركة «أكوا باور» خفض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعد السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017.

وعمل كل من «إتش إس بي سي السعودية» و«سامبا كابيتال» مديرين رئيسين مشتركين ومديري اكتتاب الإصدار، كما عمل «إتش إس بي سي» وكيلاً لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع.

وعملت مكاتب «نورتون روز فولبرايت» في لندن والرياض مستشاراً للجهة المُصدِرة، بينما تولت «ألين آند أوفري» (دبي) تقديم المشورة بدعم قانوني محلي من قبل شركة خشيم ومشاركيه.

وتعد الصفقة الأولى من نوعها لشركة «أكوا باور» منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 50% من أسهم الشركة العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين الشركات الوطنية من التحول إلى شركات رائدة إقليماً وعالمياً، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

يشار إلى أن شركة أكواباور السعودية وقعت في مايو الماضي اتفاقية مع أوزبكستان، لتنفيذ وتشغيل مشروع طاقة الرياح باستثمارات تصل إلى نحو ملياري دولار.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ وتطوير وبناء وتشغيل مشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 ألف ميغاوات في أوزبكستان.

وفي فبراير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور السعودية، محمد أبونيان، إن الشركة دشنت مشاريع للطاقة المتجددة في أوزباكستان بقيمة 2.5 مليار دولار، ضمن مشاريعها في إطار خطة أوزباكستان الطموحة للوصول إلى 30% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات الغاز.

وأضاف محمد أبونيان، أن أكواباور تعمل الآن في 13 دولة حول العالم، وتضيف لجميع الدول العاملة بها تكلفة مناسبة للمشاريع.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.