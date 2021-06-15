شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودي: الجائحة خفضت التبادل التجاري مع مصر.. ونستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لنا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير التجارة وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الخمس سنوات القادمة وأن تعزز كل روابط الجوار والإخاء وتسخيرها لخدمة هذا التوجه.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة بالقاهرة، أنه يوجد في مصر 6285 شركة سعودية باستثمارات تفوق 30 مليار دولار وهناك فرص عديدة للاستثمار في مصر.

ولفت إلى تواجد 285 علامة تجارية وأكثر من 518 شركة مصرية في الأسواق السعودية والتي تعمل في مجالات عدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكشف عن وجود خطة سعودية طموحة لدعم الشركات للدخول في السوق المصري.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 8 مليارات دولار وشهد انخفاضاً بحوالي 15% مقارنة بعام 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة بما يؤكد أن جهود القطاع الخاص الذي يعّد شريكاً أساسياً في التنمية يعمل لتحقيق نتائج تعكس الأثر المأمول لمستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

يشار إلى أن الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر مارس 2021 سجَّلت ارتفاعاً عن شهر مارس 2020 بنسبة 64% حيث بلغت قيمتُها 74.7 مليار ريال في شهر مارس 2021، نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 22.4 مليار ريال، وبنسبة 75%.

وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ومصر وهولندا والبحرين وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وقد بلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 49.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.7% من إجمالي الصادرات.