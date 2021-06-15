شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود للذهب مع تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1867.83 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو عند 1843.99 دولار يوم الاثنين.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1869 دولارا.