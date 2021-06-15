شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار أمام الين والأنظار على انطلاق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ الرابع من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 110.06 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.07، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.03، بينما حقق الأعلى له عند 110.15.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا بعد الصين وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل ارتفاع 1.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.8% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.3% مقابل 6.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.1%.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.2 مقابل 24.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.2% مقابل 74.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في آذار/مارس، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 83 خلال حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.