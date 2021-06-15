شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعيد اختبار الحاجز- تحليل - 15-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم السلبي ليضطر بذلك لتشكيل موجه صاعدة ليعيد بذلك اختبار الحاجز المستقر عند 133.60, يعتمد السيناريو الحالي على قوة هذا الحاجز لنتوقع بثباته, تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف قريبا مستوى 132.50 و 132.00 على التوالي.

أما اختراق السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيفتح الباب أمامه لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 134.10 ومن ثم ليحاول تسجيل أهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو 134.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.60 و 132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز