شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي جديد-تحليل - 15-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بالتحرر من سيطرة الميل الجانبي نظرا لتذبذبه بشكل متكرر ما بين الدعم الأولي المستقر عند 154.30 والعائق الممتد نحو 155.70, لذلك سنستمر بحيادية التداول لحين تجاوزه لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القريبة والمتوسطة.

نود التذكير بأن هبوط السعر دون الدعم الأولي المذكور سابقا, فإن ذلك سيفعل المسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره مستوى 153.00 و 151.80 على التوالي, بينما اختراقه للحاجز والثبات فوقه سيفتح الباب امام تشكيل موجات صاعدة قوية قد تمتد نحو 156.30 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المستقرة حاليا عند 157.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.65 و 154.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية