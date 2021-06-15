شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب فوق الدعم الرئيسي– تحليل - 15-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين خلال التداولات المختلطة الأخيرة بالصمود ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ استقراره حاليا فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 1110.00, نشير إلى أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الجانبي لنتوقع انحصاره بذلك ما بين الدعم الرئيسي ومستوى 1195.00 نظرا لتشكيله لعائق قوي أمام المحاولات الصاعدة.

مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة والبدء باستهداف المستويات الإيجابية والتي قد تبدأ من 1230.00 و 1300.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم