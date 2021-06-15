شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يختبر الدعم الأولي– تحليل- 15-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدى استمرار افتقار سعر النحاس للعزم الإيجابي إلى تشكيل موجة هابطة جديدة لنلاحظ اختباره بذلك للدعم الأولي المستقر عند 4.4000 تقريبا, نشير إلى أن تمركز التداولات بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 4.2100 فإن ذلك يزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القادمة ليستهدف بذلك مستوى 4.6000 وصولا نحو 4.7100.

لابد من التنويه إلى أن تسلل السعر دون الدعم الأولي المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤجل الهجوم الصاعد وليزيد من فرص تكبده لخسائر إضافية لحين ملامسته للدعم الرئيسي قبل وصوله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.6200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم