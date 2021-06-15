شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط تداولات سلبية الآن، ليضغط على دعم القناة الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر مستوى 70.70 سيضع السعر تحت ضغط تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند 69.35 وتمتد إلى 67.85، بينما يحتاج السعر لتخطي 71.45 لإعادة تفعيل السيناريو الإيجابي من جديد، والذي تبدأ أهدافه عند 72.20 وتمتد إلى 74.00.

من هنا، فإننا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، من خلال تخطي أحد المستويات المذكورة أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.35 والمقاومة 72.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير