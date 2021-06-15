شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك لـ66.76 دولار للبرميل مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية يونيو 2021 ، أن أحدث تقديرات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مايو 2021 إلى 66.76 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.6 % مقارنة بالشهر السابق.

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ، أن توقعات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2021 إلى 62.04 دولار للبرميل، مرتفعة بنحو 20.6 دولار للبرميل أو بنسبة 49.6 % مقارنة بعام 2020 .

وأضاف التقرير، أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر أبريل 2021 للمرة الأولى في ستة أشهر بنسبة 2 % ( 1.3 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 63.2 دولار للبرميل ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط الخام على المدى القريب بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في أجزاء عديدة من العالم، لا سيما الهند وأمريكا اللاتينية واليابان فضلا عن انخفاض الطلب على النفط الخام بسبب استمرار عمليات الإغلاق في أوروبا وموسم الصيانة في بعض المصافي الآسيوية ذلك، فإن البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتحسن حملات التطعيم ضد الفيروس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية ، حدت من خسائر الأسعار.