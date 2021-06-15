شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية أكد على استقرار اسعار اللحوم الحمراء البلدى والسوداني والبرازيل.
وتراوحت سعر الكيلو الكندوز، بين 120-140 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .
واستقرت أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.