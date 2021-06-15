شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 15-6-2021، استقرارا وفقا لأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية أكد على استقرار اسعار اللحوم الحمراء البلدى والسوداني والبرازيل.

وتراوحت سعر الكيلو الكندوز، بين 120-140 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.