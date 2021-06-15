شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية هادئة ليختبر حاجز 0.9000، ونتوقّع استمرار الاتجاه الصاعد بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، حيث يتواجد هدفنا الأول عند 0.9058.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.8965 ثم 0.8930 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8960 والمقاومة 0.9055

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد