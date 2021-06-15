شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليبدأ اختبار حاجز 0.7700 الآن، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.7615.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7765 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7735

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط