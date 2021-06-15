شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية مع افتتاح اليوم ليختبر أرضية دعم فرعية عند 72.85، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو الإيجابي المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 74.70 مبدئياً.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 72.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد