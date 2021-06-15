شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضغط على الدعم – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الفضة تداولات اليوم بانخفاض جديد ليبدأ الضغط على مستوى 27.55، ويحصل على إشارة سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 26.85 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 28.00 يوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط