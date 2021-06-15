شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه دعم قوي – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب صعوبة في تأكيد كسر مستوى 1860.00، حيث أنهى تداولات يوم أمس فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يشكّل حافز سلبي نتوقع أن يساهم بدفع السعر لتحقيق الكسر المطلوب وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستوى التصحيح التالي عند 1825.15.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1883.40 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1835.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط