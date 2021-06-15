شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي لا يزال عالق – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالتذبذب بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.2125 والمقاومة 1.2164، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نذكر بأن اختراق المقاومة المذكورة سيمد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى 1.2255 كهدف تالي، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.2015 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2080 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي