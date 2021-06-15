شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية جيدة يوم أمس ليتخطى حاجز 110.00 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، بانتظار زيارة مستوى 111.05 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 109.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.60 والمقاومة 110.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد