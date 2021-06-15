شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة ليتحرك فوق مستوى 1.2100، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2064 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1976.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.2175 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2030 والمقاومة 1.2190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط