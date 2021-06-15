شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء مع ترقب الأسواق المالية العالمي لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي عكست تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% مقابل 3.0% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.8%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 7.5% مقابل 3.6% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في مطلع هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر عن كون عودة لسوق عمل ضيق، مع تضخم حقيق في نطاق التصويب غير محتمل حتى عام 2024 على الأقل.

كما تطرق المحضر لكون السياسة النقدية أدت لانخفاض الدولار الاسترالي عما قد يكون بخلاف ذلك وأنه من المتوقع أن يكون إنفاق الأسر متيناً، مدعوماً بزيادة الدخل وزيادة الوظائف وتقلص عدم اليقين، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي نوه مطلع هذا الشهر لكون الفائدة وهدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام لم يغير عند 0.10% كما هو متوقع وأنه لن يتم زيادة الفائدة حتى يصبح التضخم الفعلي مستداماً ضمن الهدف.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا بعد الصين وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة، للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.7% مقابل ارتفاع 1.1% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق المالية عالمياً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليربح 9.42 نقطة ويصل إلى المستوى 1,969.17، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.73% ليربح هو الأخر 214.14 نقطة ويصل إلى المستوى 29,375.94.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.22% ليخسر 63.99 نقطة ويصل إلى المستوى 5,160.71، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.97% ليخسر هو الأخر 34.88 نقطة ويصل إلى المستوى 3,554.87.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.12% ليخسر 323.81 نقطة ويصل إلى المستوى 28,518.32، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.13% ليربح 4.35 نقطة ويصل إلى المستوى 3,256.48.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.53% ليربح 66.58 نقطة ويصل إلى المستوى 12,628.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.71% ليربح هو الأخر 51.77 نقطة ويصل إلى المستوى 7,364.10.