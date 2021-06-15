شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى يتراوح 32-48 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 15-6-2021، في سوق العبور للجملة وتراوحت أسعار البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البلطي المزارع 1، 22-25 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، و سجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار المرجان "2"، بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المكرونة السويسي 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن عن تلقي تقريرا حول آخر مستجدات التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق وجاء فيه تراجع أسعار الأسماك خلال شهر مايو الماضي.