شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.24% ليخسر السهم نحو 22 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.96 ومستوى المقاومة 18.50.