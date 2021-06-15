شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شاكر (1214) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.23% بما يعادل 1.20 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 25.20، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.16 ومستوى المقاومة 26.00.