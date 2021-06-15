شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم عسير (4080) في آخر جلساته، ليستند السهم لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 26.90، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.33% ليخسر السهم نحو 35 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 26.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.70 ومستوى المقاومة 28.00.