شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.80% ليخسر السهم نحو 7 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.45، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.45 ومستوى المقاومة 9.00.