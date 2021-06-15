شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يغلق عند أعلى مستويات الجلسة – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صدق (2130) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.47% بما يعادل 1.06 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.70، ليستهدف مستوى المقاومة 26.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.70 ومستوى المقاومة 26.90.