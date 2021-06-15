شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواصل الصعود – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة (1020) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.94% ليكسب السهم نحو 36 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.30 ومستوى المقاومة 19.78.