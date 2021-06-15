شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الباحة (4130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.62% ليخسر السهم نحو 65 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 37.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 45.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.45 ومستوى المقاومة 42.45.