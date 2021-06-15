شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع الرأسمالية يستجمع قواه الإيجابية - تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع السلع الرأسمالية (TCGI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة النفسي 9,000، ليستهدف مستوى المقاومة 9,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,800 ومستوى المقاومة 9,350.