شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عناية (8311) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناد السهم لمستوى الدعم المهم 46.25، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.30% ليكسب السهم نحو 60 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 46.25، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 53.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.20 ومستوى المقاومة 50.00.