شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل صعوده – تحليل صباحي – 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم السادس على التوالي بنسبة بلغت 0.15% بما يعادل 16.09 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ أداء عرضي من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذ انحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة النفسي 11,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.