شكرا لقرائتكم خبر عن لرجال الأعمال.. 11 شرطًا لعضوية مجلس إدارة شركات التمويل العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نشاط التمويل العقاري نموه خلال عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 0.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويتوقع زيادة نشاط القطاع مع الإطلاق الرسمي للمبادرة الجديدة للتمويل العقارى، لإتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ويقدم ”الخليج 365” شروط هيئة الرقابة المالية للحصول على الترخيص ومعايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة:

1- أن يكون الشكل القانوني للشركة شركة مساهمة مصرية.

2- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن 50 مليون جنيه لشركات التمويل العقاري و250 مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

3- أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.

4- عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 1% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إداراتها أو مديريها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليها عتباره.

5- أن يتوافر فيما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو التأميني أو القانوني لا تقل عن 5 سنوات.

6- أن يكون عضو مجلس الإدارة حاص على مؤهل عالي مناسب.

7- أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين ( مع الالتزام بما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية).

8- أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغًا لمهام الإدارة التي يشغلها.

9- 8- أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغًا لمهام الإدارة التي يشغلها.

10- أن يجتاز العضو المنتدب أو المدير التنفيذي ومديري الإدارات والفروع المشار إليهم الاختبار المعد من قبل الهيئة للموافقة على تولي مهام الوظيفة المرشح لشغلها.

11- أن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجيية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.