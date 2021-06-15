شكرا لقرائتكم خبر عن لرجال الأعمال.. 11 شرطًا لعضوية مجلس إدارة شركات التمويل العقاري والان مع تفاصيل الخبر
1- أن يكون الشكل القانوني للشركة شركة مساهمة مصرية.
2- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن 50 مليون جنيه لشركات التمويل العقاري و250 مليون جنيه لشركات إعادة التمويل العقاري نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
3- أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
4- عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس لأي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على 1% من رأس مالها أو أعضاء مجلس إداراتها أو مديريها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليها عتباره.
5- أن يتوافر فيما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية في أحد مجالات العمل التمويلي أو المصرفي أو المالي أو التأميني أو القانوني لا تقل عن 5 سنوات.
6- أن يكون عضو مجلس الإدارة حاص على مؤهل عالي مناسب.
7- أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين ( مع الالتزام بما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية).
8- أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغًا لمهام الإدارة التي يشغلها.
9- 8- أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون كل منهم متفرغًا لمهام الإدارة التي يشغلها.
10- أن يجتاز العضو المنتدب أو المدير التنفيذي ومديري الإدارات والفروع المشار إليهم الاختبار المعد من قبل الهيئة للموافقة على تولي مهام الوظيفة المرشح لشغلها.
11- أن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجيية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.