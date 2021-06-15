شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من التبغ تواصل التراجع فى شهر مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الواردات المصرية من التبغ تسجيل معدلات تراجع ملحوظة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 2 مليون و655 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 31 مليون و465 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بتراجع بلغ نحو 28 مليون و810 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من التبغ وورق الدخان كانت ضمن الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 765 مليون و125 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 866 مليون و344 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 101 مليون و219 ألف دولار.

وكانت أهم الواردات المسجلة بواردات المواد الخام القمح وبلغت قيمة وارداته 181 مليون و352 في شهر مارس الماضي، مقابل 351 مليون و832 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 170 مليون و480 ألف دولار، يليها الذرة بقيمة 239 مليون و480 ألف دولار، مقابل 200 مليون و923 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 38 مليون و557 ألف دولار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان التجارة الخارجية لشهر مارس 2021، إن العجز فى الميزان التجارى سجل 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 3.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 25.2٪.