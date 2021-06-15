شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 104 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 99 فلس كمستوى اول مرة اخرى ثم 90 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 101 فلس وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط