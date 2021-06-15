شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 757 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 750 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 770 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 750 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 751.0 وبين مستوى المقاومة هو 765.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد