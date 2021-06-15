شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 66.50 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 64.30 فلس، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا للوصول لمستوى الدعم 61 ثم 57 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 68 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 62.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 65.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط