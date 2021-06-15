شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 20.30 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 16 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 22 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 20 فلس وبين مستوى المقاومة هو 20.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط