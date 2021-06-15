شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 104 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع امكانية ان يعيد السهم اختبار مستوى المقاومة 113 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 100 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 102 وبين مستوى المقاومة هو 107 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد