شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 190 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 210 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 180 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 187 وبين مستوى المقاومة هو 198 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد