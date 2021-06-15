شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى ليغلق امس الاثنين عند مستوى 45.80 فلس، لينجح بذلك السهم في الاستقرار اعلى مؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 49 فلس كمستوى اول ثم 55 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 44 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 45.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 47.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد