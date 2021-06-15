شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 4.575 ريال، بالتزمن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 4 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.47 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط