شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يخسر مكاسبه الخميس والاحد -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلستي الخميس والاحد الماضيين، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 1.02 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.96 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.06 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط