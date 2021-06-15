شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين (QGRI) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 2.225 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 2.26 ريال، والذي يقابل خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل المكسور لاسفل، وهو ما يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 2 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.35 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط