شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 6905 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وهو ما يعد اشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة نجاح المؤشر في الاغلاق اعلى مستوى 6915 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة الهام عند 7000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,879 بينما مستوى المقاومة هو 6,927 نقطة