شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 15-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10811 نقطة، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، وهو ما يعد اشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 10825 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 11000 نقطة كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,764 بينما مستوى المقاومة هو 10,845 نقطة